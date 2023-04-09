Гаджиев – о спаде «Спартака»: Такое случается со всеми командами 

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о последних выступлениях «Спартака».

«Неудачный период может быть у любого клуба. Сразу воспоминается пример, когда ЦСКА являлся безоговорочным лидером, но на протяжении пяти матчей не мог забить гол. Самое главное, что команда играет. В противостоянии с «Динамо» было видно, что футболисты сражались до последней минуты, несмотря на серьерзные ошибки в защите. Такое случается со всеми командами. Это футбол», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Добавим, что после зимнего перерыва на счету «Спартака» три победы, четыре ничьи и два поражения. В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 22 проведенных встреч.