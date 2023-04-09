Кулибали заявил, что «Челси» сможет добиться большего в будущем 

Защитник «Челси» Калиду Кулибали планирует выступать за синих долгие годы и уверен, что команда способна набрать хорошую форму в скором времени.

«Понимаю, что не достиг своего оптимального уровня в настоящее время. «Челси» серьезно потратился, чтобы заполучить меня, поэтому я обязан отплатить клубу за доверие. Хочу выступать здесь еще на протяжении многих лет. Сезон для нас складывается неудачно, но такое бывает, когда в команде происходят значительные изменения. Новое руководство, новые игроки. Необходимо время для адаптации, чтобы мы смогли снова стать великими и вернуть доверие фанатов», – приводит слова Кулибали The Times.

Добавим, что Кулибали перешел в «Челси» летом 2022 года. В текущем сезоне за «пенсионеров» он провел 30 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В данный момент лондонский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 30 матчей.