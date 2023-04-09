Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца признан лучшим игроком матча с «Сочи»

Хавбек «Крыльев Советов» Фернандо Костанца был признан лучшим футболистом матча 22-го тура чемпионата России с «Сочи».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.

24-летний бразилец отыграл полный матч и отличился победным забитым мячом гостей на 73-й минуте.

Добавим, что в настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 22 проведенных игр.

В текущем сезоне за самарскую команду Костанца провел 14 матчей и забил два гола.