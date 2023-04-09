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Александр Мостовой госпитализирован из-за проблем с позвоночником

Плановый осмотр
Александр Мостовой госпитализирован из-за проблем с позвоночником
09 апреля 2023 17:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Экс-полузащитник сборной России Александр Моствой лег в больницу, объяснив это плановым осмотром.

«Беспокоят старые травмы, спина, позвоночник, я уже лет 20 мучаюсь изза этого. Они постоянно не дают мне покоя, приходится раз в полгода ложиться в больницу, это плановая госпитализация.

С утра сделали все процедуры, все в порядке, лежу в палате, смотрю футбол. Лежать мне здесь дватри дня», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Добавим, что в составе «Спартака» Мостовой стал двукратным чемпионом СССР и один раз обладателем Кубка Федерации футбола СССР. За границей Мостовой завоевал с «Бенфикой» Кубок Португалии. В национальной команде Советского Союза Александр Владимирович стал чемпионом Европы в возрасте до 23 лет.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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