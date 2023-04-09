Тренер «Крыльев Советов» Осинькин – о победе над «Сочи»: Провели добротный матч 

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

«Было понятно, что из-за сложного графика нашей команде в какой-то степени не хватало свежести и легкости, однако нам удалось проявить характер и показать себя настоящими профессионалами. Футболистам удалось не все, но считаю, что мы провели добротный матч и заслужили сегодня победу», – приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящий момент «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 22 матчей. «Сочи» располагаются на девятой строчке с 31-м очком.