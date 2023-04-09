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Ассистентский хет-трик Олисе помог «Кристал Пэлас» разгромить «Лидс»

В 30-м туре АПЛ встречались команды, борющиеся за выживание.
09 апреля 2023 17:56
автор: Максим Скороходов

«Кристал Пэлас» в гостевом матче 30-го тура АПЛ победил «Лидс» со счетом 5:1.

На гол форварда хозяев поля Патрика Бэмфорда (21-я минута) приезжая команда ответила мячами Марка Геи (45+1), Джордана Айю, оформившего дубль (53, 78), Эберечи Эзе (56) и Одсонна Эдуара (70). Отметим, что у «Кристал Пэлас» ассистентский хет-трик сделал английский полузащитник Майкл Олисе.

Клуб из Лондона набрал 33 очка и поднялся на двенадцатое место, «павлины» остались с 29 очками шестнадцатыми.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 15 апреля сыграет в гостях с «Саутгемптоном», «Лидс» спустя два дня примет «Ливерпуль».

АПЛ

30-й тур

«Лидс» (Лидс) - «Кристал Пэлас» (Лондон) - 1:5 (1:1)

Голы: Бэмфорд, 21 - Геи, 45+1, Айю, 53, 78; Эзе, 56; Эдуар, 70

источник: «Советский спорт»
Ассистентский хет-трик Олисе помог «Кристал Пэлас» разгромить «Лидс»
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