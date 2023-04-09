«Ливерпуль» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч 30-го тура АПЛ 

«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 30-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 9 апреля на стадионе «Энфилд». Начало матча – 19:30 мск.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Жезус, Мартинелли.

Напомним, что в данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка после 29 матчей. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 43 очка после 28 проведенных встреч.