Маркиньос заявил, что продлит контракт с «ПСЖ» в ближайшее время 

Защитник «ПСЖ» Маркиньос признался, что его новое соглашение с парижским клубом будет подписано в скором времени.

«Я надеюсь, что уже скоро мы объявим об этом официально. Считаю, что сейчас мы находимся на финальной стадии и обсуждаем последние детали по поводу продления моего контракта», приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что будущий контракт 28-летнего игрока будет рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. С тех пор за парижан он провел 400 матчей, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.