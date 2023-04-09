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Гол Маркуса Тюрама помог менхенгладбахской «Боруссии» обыграть на своем поле «Вольфсбург»

Черно-бело-зеленые сократили свое отставание от соперника в турнирной таблице Бундеслиги.
09 апреля 2023 18:24
автор: Глеб Шевяков

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» дома оказались сильнее «Вольфсбурга» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «жеребят» голы забили полузащитник Натан Нгуму (34-я минута) и нападающий Маркус Тюрам (63).

Таким образом, «Боруссия» набирает 35 очков и по-прежнему занимает десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, сокращая отставание от «Вольфсбурга», который идет девятым, на четыре очка.

15 апреля «Боруссия» отправится в гости к «Айнтрахту», а 16 апреля «Вольфсбург» сыграет дома с «Байером».

Бундеслига

27-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вольфсбург» (Вольфсбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Нгуму, 34; Тюрам, 63.

источник: «Советский спорт»
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