Гол Маркуса Тюрама помог менхенгладбахской «Боруссии» обыграть на своем поле «Вольфсбург»

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» дома оказались сильнее «Вольфсбурга» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «жеребят» голы забили полузащитник Натан Нгуму (34-я минута) и нападающий Маркус Тюрам (63).

Таким образом, «Боруссия» набирает 35 очков и по-прежнему занимает десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, сокращая отставание от «Вольфсбурга», который идет девятым, на четыре очка.

15 апреля «Боруссия» отправится в гости к «Айнтрахту», а 16 апреля «Вольфсбург» сыграет дома с «Байером».

Бундеслига

27-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вольфсбург» (Вольфсбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Нгуму, 34; Тюрам, 63.