ЦСКА разгромил «Химки» в 22-м туре РПЛ и вплотную приблизился к «Спартаку»

ЦСКА в домашнем матче 22-го тура РПЛ победил «Химки» со счетом 3:0.

За команду Владимира Федотова забивали Иван Обляков (33-я минута), Бактиер Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).

Идущие четвертыми армейцы набрали 41 очко и на одно очко отстают от третьего места, которое занимает «Спартак». «Химки» с 13 очками располагаются на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Крыльями Советов», а ЦСКА предстоит выезд к «Уралу». Оба матча пройдут 15 апреля.

РПЛ

22-й тур

ЦСКА (Москва) - «Химки» (Химки) - 3:0 (2:0)

Голы: Обляков, 33; Зайнутдинов, 37; Карраскаль, 61

ЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша (Набабкин, 70), Зайнутдинов (Носков, 72), Здьелар, Обляков (Мухин, 84), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 46), Чалов (Ермаков, 71).

«Химки»: Митрюшкин, Голубович (Скворцов, 83), Чежия, Тассано, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Магомедов (Гбане, 67), Маркос Гильерме (Дулаев, 82), Руденко (Хубулов, 67), Садыгов (Долгов, 46).

Предупреждения: Скворцов, 88, Мухин, 89.