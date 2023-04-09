Дзюба и Малком выйдут в стартовых составах «Локомотива» и «Зенита» на матч РПЛ 

Тренерские штабы «Локомотива» и «Зенита» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Добавим, что очная встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет сегодня, 9 апреля на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча – 20:00 мск.