Полузащитник ЦСКА Обляков признан лучшим игроком в матче с «Химками»

Стал известен лучший игрок встречи 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Химками» (3:0). Им оказался полузащитник армейцев Иван Обляков.

24-летний футболист помог московской команде разгромить соперника, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Добавим, что в настоящий момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 22 проведенных игр.

В текущем сезоне за команду Владимира Федотова Обляков провел 30 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.