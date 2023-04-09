Булыкин - о матче «Локомотив» - «Зенит»: У Дзюбы будут реваншистские настроения

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, за счет чего его бывшая команда может обыграть «Зенит» в 22-м туре РПЛ.

«Во-первых, он на хорошем ходу. Во-вторых, у Дзюбы будут реваншистские настроения. В-третьих, на «Зенит» как на чемпиона все команды настраиваются с удвоенной энергией. Но если «Зенит» выйдет играть с расслабленными или вальяжными нотками, то вполне возможно, что игроки «Локомотива» могут их наказать», - приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

Напомним, что очная встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 9 апреля, в Москве на «РЖД Арене». Начало матча в 20:00 мск.

В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. «Железнодорожники» располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.