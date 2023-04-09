Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Тут нечего комментировать. Преимущество армейцев было видно невооруженным взглядом. Хотелось бы верить, что у нас были шансы, однако стоит признать реальные вещи. Против скорости и быстроты мы были бессильны»,– приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3:0. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» с 13 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке.