Тренер «Локомотива» заявил, что Дзюба в матче с «Зенитом» сможет направить эмоции в дело

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что для нападающего его команды Артема Дзюбы будет значить матч против «Зенита».

«Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артем — опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции. Необходимо четко подчеркнуть, что личности определяют, но нам надо ответственно и дисциплинированно сыграть командно, особенно в обороне», - приводит «Матч ТВ» слова Галактионова.

Напомним, что очная встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 9 апреля, в Москве на «РЖД Арене». Начало матча в 20:00 мск.

В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. «Железнодорожники» располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.