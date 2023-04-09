«Монако» с Головиным упустил победу над «Нантом» в матче Лиги 1 

«Монако» в гостях не смог обыграть «Нант» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:2.

За гостей забитыми мячами отличились Аксель Дисаси (21-я минута) и Элиот Матазо (30). За хозяев поля голы забили Мостафа Мохамед (65) и Людовик Блас (79).

Таким образом, «Монако» набирает 58 очков и по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» идет 14-м, имея в своем активе 31 очко.

Добавим, что 16 апреля «Монако» дома примет «Лорьян», а «Нант» в тот же день отправится в гости к «Осеру».

Лига 1

30-й тур

«Нант» – «Монако» – 2:2 (0:2)

Голы: Мохамед, 65; Блас, 79. – Дисаси, 21; Матазо, 30.