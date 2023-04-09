Голкипер Райа намерен покинуть «Брентфорд» и перейти в топ-клуб

Испанский голкипер «Брентфорда» Дэвид Райа намерен покинуть команду и перейти в топ-клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист уже поставил в известность руководство команды о своем намерении. Однако, руководство клуба может потребовать за испанского вратаря 40 млн евро, в противном случае Райа может покинуть клуб в качестве свободного агента.

По данным источника, за Райа следят ряд ведущих футбольных клубов Европы. Действующее соглашение Райа рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость вратаря порталом Тransfermarkt оценивается в 25 млн евро.