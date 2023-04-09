Форвард «Локомотива» Изидор заявил, что вернется на поле в скором времени

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как продвигается его восстановление после травмы.

«Я почти в полном порядке. Очень соскучился по футболу и надеюсь, что вернусь на поле в ближайшее время», – приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, что последний раз Изидор играл в составе «Локомотива» в ноябре 2022 года в кубковом матче против «Пари НН» (3:1). 22-летний француз перешел в стан «железнодорожников» в январе 2022 года. Всего за красно-зеленых он провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передачей.