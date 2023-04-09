Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался по поводу предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам достался очень сильный соперник с качественным составом. Нам необходимо играть в обороне подобно тому, как играли против «ПСЖ», у которого в атаке были Мбаппе, Месси и Неймар. Однако если у нас получится сыграть с умом и работать в коллективе, то мы можем победить «Манчестер Сити». Нужно лишь выложиться на полную», – приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

Напомним, что очная встреча команд состоится во вторник, 11 апреля в Манчестере. Начало матча в 22:00 по московскому времени.