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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», Салах не забил пенальти

Центральный матч 30-го тура АПЛ прошел на «Энфилде».
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», Салах не забил пенальти
09 апреля 2023 20:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ливерпуль"

Лондонский «Арсенал» в гостевом матче 30-го тура АПЛ сыграл вничью «Ливерпулем» со счетом 2:2.

На голы футболистов приезжей команды Габриэля Мартинелли (8-я минута) и Габриэла Жезуса (28) хозяева поля ответили мячами Мохамеда Салаха (42) и Роберто Фирмино (87). Отметим, что Салах упустил возможность оформить дубль: он не забил пенальти на 54-й минуте, не попав по воротам.

Таким образом, лидирующие в чемпионате «канониры» оторвались на шесть очков от «Манчестер Сити», но у «горожан» есть матч в запасе. «Красные» остались восьмыми, от зоны Лиги чемпионов их отделяют 12 очков.

«Арсенал» 16 апреля сыграет в гостях против «Вест Хэма», «Ливерпулю» на следующий день предстоит выезд к «Лидсу».

АПЛ

30-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) - «Арсенал» (Лондон) - 2:2 (1:2)

Голы: Салах, 42; Фирмино, 87 - Мартинелли, 8; Жезус, 28

Нереализованный пенальти: Салах, 54

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60), Гакпо.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 88), Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 80).

Предупреждения: Уайт, 23, ван Дейк, 31, Джака, 41, Александер-Арнолд, 41, Робертсон, 45, Рэмсдейл, 53, Фабиньо, 55, Сака, 84.

источник: «Советский спорт»
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