Орлов считает, что молодые игроки «Ростова» прогрессируют благодаря работе Карпина 

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал причины успешного выступления «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Такой результат «Ростова – заслуга Валерия Карпина. Он грамотно проделывает свою работу, доверяет молодежи и помогает ей развиваться. Благодаря его грамотному руководству молодые футболисты растут. Это демонстрирует высокий класс специалиста», – приводит Орлова Sport24.ru.

Добавим, что в настоящее время «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 21 матча. Завтра, 10 апреля подопечным Валерия Карпина предстоит выездная встреча с «Оренбургом».