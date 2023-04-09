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Орлов считает, что молодые игроки «Ростова» прогрессируют благодаря работе Карпина 

В данный момент желто-синие идут вторыми в турнирной таблице чемпионата России. 
09 апреля 2023 20:50
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал причины успешного выступления «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Такой результат «Ростова – заслуга Валерия Карпина. Он грамотно проделывает свою работу, доверяет молодежи и помогает ей развиваться. Благодаря его грамотному руководству молодые футболисты растут. Это демонстрирует высокий класс специалиста», – приводит Орлова Sport24.ru.

Добавим, что в настоящее время «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 21 матча. Завтра, 10 апреля подопечным Валерия Карпина предстоит выездная встреча с «Оренбургом».

источник: Sport24.ru
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