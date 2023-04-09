«Пари НН» проиграл «Краснодару» в первом матче Юрана на посту главного тренера

Футболисты «Краснодара» победили «Пари НН» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.

У победителей дубль на счету полузащитника Никиты Кривцова (4-я и 14-я минута), голом также отметился Джон Кордоба (62). Гости смогли сократить отставание – на 71-й минуте пенальти реализовал Тимур Сулейманов.«Пари НН» проводил первый матч под руководством нового главного тренера – Сергея Юрана.

После 22 туров «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в Российской премьер-лиге, а «Пари НН», потерпев пятое поражение подряд, с 19 очками находится на 13-м месте, в зоне проведения стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

В 23-м туре 15 апреля «Пари НН» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Краснодар» отправится в гости к «Сочи».

Футбол. Российская премьер-лига. 22-й тур

«Краснодар» - «Пари НН» - 3:1 (2:0)

Голы: Кривцов, 4, 14; Кордоба, 62 – Сулейманов, 71 (пенальти)