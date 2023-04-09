Автогол Погостнова позволил «Зениту» победить «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» победили «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов России.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. Но на 40-й минуте гости сравняли счет, отличился Вендел. Судьбу матча решил автогол игрока «Локомотива» Егора Погостнова на 77-й минуте.

«Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на 10 очков «Ростов», который проведет свой матч 10 апреля. У «Локомотива» 25 очков, железнодорожники находятся на 11-м месте.

В 23-м туре 16 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» отправится в гости к «Оренбургу».

Чемпионат России

22-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:1)

Голы: Глушенков, 26 – Вендел, 40. Погостнов, 77 (в свои ворота).