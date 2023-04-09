Игрок «Вильярреала» Баэна подал заявление в полицию на полузащитника «Реала» Вальверде

Футболист «Вильярреала» Алекс Баэнс написал заявление в полицию на полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Marca со ссылкой на радио Onda Cero.

После матча чемпионата Испании в Мадриде между «Реалом» и «Вильярреалом», который закончился победой гостей 3:2, Баэна поругался с Вальверде. После словесной перепалки у клубного автобуса, уругваец ударил в лицо Баэну.

«Вильярреал» не стал выступать с заявлением, предоставив свободу выбора футболисту, который мог обратиться как в полицию, так и в дисциплинарный комитет Ла Лиги. Баэна выбрал полицию, и теперь дело будет иметь уголовное производство, то Вальверде не понесет спортивного наказания.