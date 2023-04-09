Петржела считает, что «Зенит» выиграет чемпионат России с большим отрывом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что борьба в чемпионате России уже закончена и победитель известен.

«Уже ничего не может измениться! «Зенит» выиграет чемпионат с большим отрывом от соперников. Лучшая команда России», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

В матче 22-го тура «Зенит» победил в Москве «Локомотив» со счетом 2:1. «Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на 10 очков «Ростов», который проведет свой матч 10 апреля.