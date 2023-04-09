Погостнов заявил, что в «Локомотиве» никто не будет винить в поражении одного человека

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов заявил, что в команде никто не будет винить одного человека за поражение.

«Команда всех поддерживает. Винить кого-то одного в поражении никого не будет команды. Мы единый коллектив. Я пошел в этот момент (когда бил Касьерро) на дальний угол. Просто не получилось выбить», - цитирует Погостнова «Спорт-Экспресс».

В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1, благодаря автоголу Егора Погостнова.

«Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на 10 очков «Ростов», который проведет свой матч 10 апреля. У «Локомотива» 25 очков, железнодорожники находятся на 11 месте.