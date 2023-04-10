«Атлетико» в большинстве победил «Райо Вальекано» в матче 28-го тура Ла Лиги

Футболисты мадридского «Атлетико» победили «Райо Вальекано» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде, где номинальными хозяевами был «Райо», завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

В составе победителей отличились Науэль Молина (22-я минута) и Марио Эрмосо (24). У хозяев гол на счету Франа Гарсия (85).

«Райо Вальекано» заканчивал матч вдесятером. На 62-й минуте был удален защитник Флориан Лежен.

«Атлетико» набрал 57 очков и закрепился на третьем месте в чемпионате Испании, отставая на два очка от мадридского «Реала». Лидирует «Барселона», набравшая 71 очко.

«Райо Вальекано» с 37 очками находится на 9-м месте.

В 29-м туре 14 апреля «Райо Вальекано» примет «Осасуну», а 16 апреля «Атлетико» сыграет с «Альмерией»