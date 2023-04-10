Филатов отметил Дзюбу после игры «Локомотива» с «Зенитом»

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал игру железнодорожников против питерского «Зенита» в 22-м туре РПЛ, а также отметил нападающего столичной команды Артема Дзюбы.

«Последние игры «Локомотива» внушают оптимизм. Думаю, когда Дзюба принял решение идти в «Локомотив», он на то и рассчитывал, что заиграет. Это человек опытный», - приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Футболисты «Зенита» победили «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов России.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. Но на 40-й минуте гости сравняли счет, отличился Вендел. Судьбу матча решил автогол игрока «Локомотива» Егора Погостнова на 77-й минуте.

«Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на 10 очков «Ростов», который проведет свой матч 10 апреля. У «Локомотива» 25 очков, железнодорожники находятся на 11-м месте.

В 23-м туре 16 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» отправится в гости к «Оренбургу».