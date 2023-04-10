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«Барселона» избавилась от Пике из-за возможного трансфера Месси

Новые подробности трансферной саги.
10 апреля 2023 09:22
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» рассталась с защитником Жераром Пике из-за возможного возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом пишет Marca.

По данным источника, у футболистов испорчены отношения, так как испанец активно выступал за уход аргентинского форварда в 2021 году.

Ранее в «Барселоне» заявили, что приложат максимум усилий для подписания 35-летнего игрока.

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня. Таким образом, он может вернуться в каталонский клуб на правах свободного агента.

источник: «Советский спорт»
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