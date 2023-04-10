«Барселона» избавилась от Пике из-за возможного трансфера Месси

«Барселона» рассталась с защитником Жераром Пике из-за возможного возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом пишет Marca.

По данным источника, у футболистов испорчены отношения, так как испанец активно выступал за уход аргентинского форварда в 2021 году.

Ранее в «Барселоне» заявили, что приложат максимум усилий для подписания 35-летнего игрока.

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня. Таким образом, он может вернуться в каталонский клуб на правах свободного агента.