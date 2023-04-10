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Дзюба обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от «Зенита»

Встреча завершилась со счетом 1:2.
Дзюба обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от «Зенита»
10 апреля 2023 10:35
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Локомотив»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба оставил пост в соцсети после матча с «Зенитом» (1:2) в 23-м туре чемпионата России. В частности, он извинился перед болельщиками за свою игру.

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, тёплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», – написал Дзюба.

После победы над «Локо» питерцы набрали 54 очка и продолжают занимать 1-е место в РПЛ. Москвичи, у которых 25 очков, расположились на 11-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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