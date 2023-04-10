Ловчев ответил на вопрос, попадет ли «Спартак» в тройку по итогам сезона

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев рассказал, как, по его мнению, будет выглядеть тройка призеров РПЛ по окончании сезона.

«Думаю, в тройке будут «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» создает в каждом матче много моментов. Как только вернется Промес, дела быстро наладятся. Соболеву пожелаю стабильности. Моментов у команды много, надо этим пользоваться - не надо спорить с судьями, отвлекаться на что-то иное по ходу матча. Есть мяч и ворота, этого достаточно», - написал ветеран красно-белых в своем телеграм-канале.

Напомним, в 22-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (3:3). Армейцы разгромили подмосковные «Химки» (3:0).

С 42 очками спартаковцы занимают текущее третье место в турнирной таблице. ЦСКА идет следом, отставая на одно очков.