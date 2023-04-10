Юран заявил, что даже не рассматривает вариант с вылетом «Пари НН» в Первую лигу

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран уверен, что его команда останется в РПЛ по итогам сезона-2022/23, а в следующем первенстве уже будет решать серьезные задачи.

«Наша команда не покинет РПЛ, я в этом уверен. Первая лига даже не обсуждается. Я знал, в какой ситуации находится команда, сталкивался с подобными ситуациями и раньше в своей тренерской карьере. Задача-максимум - избежать стыковых матчей. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем решать с нижегородской командой в Премьер-Лиге и более серьезные задачи», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, дебют Юрана на посту главного тренера волжан в 22-м туре омрачился поражением его команды на выезде от «Краснодара» со счетом 1:3.

С 19 очками нижегородцы занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.