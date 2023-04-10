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«Ведь это та самая рука, которой...»: Уткин оценил эпизод с отказом Дзюбы пожать руку Семаку

Форвард не смог что-либо продемонстрировать в матче со своей бывшей командой.
10 апреля 2023 11:32
автор: Александр Шульгин

Известный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на эпизод после матча 22-го тура «Локомотив» - «Зенит», после которого форвард железнодорожников Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

«Ну вот, допустим, Дзюба подал бы руку Семаку после матча. Но ведь это та самая рука, которой… Так и что там, я извиняюсь, пожимать?», - написал Уткин в своем телеграм-канале, намекая на скандал со слитым в сеть интимным видео футболиста.

Футболисты «Зенита» победили «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов России.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. Но на 40-й минуте гости сравняли счет, отличился Вендел. Судьбу матча решил автогол игрока «Локомотива» Егора Погостнова на 77-й минуте.

«Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на 10 очков «Ростов», который проведет свой матч 10 апреля. У «Локомотива» 25 очков, железнодорожники находятся на 11-м месте.

В 23-м туре 16 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» отправится в гости к «Оренбургу».

источник: Сайт Василия Уткина
«Ведь это та самая рука, которой...»: Уткин оценил эпизод с отказом Дзюбы пожать руку Семаку
Форвард не смог что-либо продемонстрировать в матче со своей бывшей командой.
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