«Артем в бешеной форме»: в «Зените» оценили выступления Дзюбы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после победы над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

В частности, он оценил нынешнюю форму нападающего москвичей Артема Дзюбы, который долгое время выступал за питерцев.

«Артем всегда опасен. Тем более, он сейчас в бешеной форме находится. Он хорошо боролся, сбрасывал мячи, выигрывал их. Был, конечно, опасен. Тем более, Артем может иметь полумомент, который в итоге решит исход встречи», – сказал Кержаков клубной пресс-службе.

34-летний Дзюба начал играть за «Локо» в феврале 2023 года. За это время нападающий провел 7 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.