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Футбольному клубу «Легион» предлагали 3 млн рублей за проигрыш в матче

Главный тренер команды сообщил о попытках организовать договорные матчи.
10 апреля 2023 12:40
автор: Александр Евграфов

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Легион» Ахмад Магомедкамилов рассказал, что команде предлагали три миллиона рублей за поражение в матче.

«Мы не работаем с судьями. Это дело принципа. Один раз нам предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли. Причем через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. Нам важно, чтобы судили честно», - цитирует тренера «Чемпионат».

Также Магомедкамилов отметил, что судьи продолжают достаточно серьезно влиять на исход матчей, но делают это не прямо, а в совокупности мелких ошибок. В качестве примеров он привел встречи «Легиона» с «Ротором» и «Черноморцем».

Махачкалинский «Легион» выступает в группе 1 Второй лиги. Команда занимает 12-е место, набрав 17 очков в 23 турах.

источник: Чемпионат.com
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