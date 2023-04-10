Защитник «Баварии» Эрнандес возобновил тренировки с клубом

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки вместе с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенской команды.

Французский футболист получился тяжелую травму в матче чемпионата мира в Катаре против сборной Австралии. В ходе медицинского обследования ему был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок мог выбыть до конца сезона. В текущем сезоне чемпионата Германии Эрнандес сыграл семь матчей. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/24 года.

«Бавария» после 27 туров набрала 58 очков и лидирует в бундеслиге, опережая своего ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию» на два очка.