Защитник «Крыльев Советов» Бейл не исключил получение гражданства России

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что хотел бы остаться в самарском клубе и мог бы даже рассмотреть вопрос получения гражданства России.

«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня ещё есть много времени для этого. Возможно, я задумаюсь о его получении, если «Крылья» дадут мне новый контракт . Пока что у меня нет его (нового контракта) (смеется). Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно. Мне комфортно здесь, всё нравится», - цитирует Бейла «Чемпионат».

Футболист перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года из нидерландского «Эммена». Его контракт рассчитан до июня 2025 года.