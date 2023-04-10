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Бывший тренер «Локомотива» Рахимов может возглавить «Рубин»

Руководство казанского клуба планирует провести встречу со специалистом.
10 апреля 2023 13:36
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер «Амкара» и «Локомотива» Рашид Рахимов может возглавить казанский «Рубин», сообщает Metaratings.

По данным источника, руководство казанского клуба намерено провести встречу со специалистом и сделать соответствующее предложение.

Рахимов, который также в разное время работал в «Ахмате» и «Уфе», может сменить на посту главного тренера Юрия Уткульбаева, который занимает должность после ухода Леонида Слуцкого.

После 26 туров «Рубин» с 47 очками занимает второе место в Первой лиге, отставая на шесть очков от лидирующей «Балтики». В последних четырех турах «Рубин» четырежды сыграл вничью, забив лишь один гол.

источник: Metaratings.ru
Бывший тренер «Локомотива» Рахимов может возглавить «Рубин»
Руководство казанского клуба планирует провести встречу со специалистом.
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