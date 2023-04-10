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Гришин заявил, что у Дзюбы что-то не так с головой

Бывший главный тренер «Локомотива» раскритиковал футболиста за отказ пожимать руку Семаку.
10 апреля 2023 14:03
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин раскритиковал игрока железнодорожников Артема Дзюбу, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча 22-го тура РПЛ.

Ранее футболист железнодорожников объяснил свой поступок тем, что он «не видел» наставника петербуржцев по завершении встречи.

«Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака… Сказал все грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», - цитирует Гришина «РБ-Спорт».

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» в Москве со счетом 2:1. При этом Дзюба вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч, не отличившись результативными действиями.

источник: «РБ-Спорт»
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