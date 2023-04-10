Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий предложил футболистам «Спартака» один из вариантов, как решить проблему с неудачными результатами в последних матчах.

Напомним, что московская команда проиграла в полуфинале Пути РПЛ. В чемпионате страны «Спартак» не может выиграть три матча кряду.

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» сходить в церковь. «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», — заявил Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Отметим, что «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 42 очка.