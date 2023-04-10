Хохлов планирует пригласить Радимова в тренерский штаб «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов планирует пригласить в штаб бывшего наставника «Зенита-2» Владислава Радимова, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что сегодня Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды. В СМИ отмечают, что увольнение 70-летнего специалиста связано с неудовлетворительными результатами команды в весенней части чемпионата России.

Ранее Радимов рассказывал, что когда он мог возглавить «Пари НН», то в первую очередь говорил с Хохловым, желая пригласить его в тренерский штаб.

Напомним, что Владислав и Дмитрий вместе выступали за ЦСКА.