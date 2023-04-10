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«Реал» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Ольмо

Переговоры еще не начались, в Мадриде оценивают перспективы
10 апреля 2023 15:09
автор: Александр Евграфов

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Relevo.

По информации источника, в Мадриде пока изучают возможность трансфера, но переговорный процесс еще не начался.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года, в этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, стал автором четырех голов и шести голевых передач. Контракт 24-летнего испанца с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ольмо был готов остаться в «Лейпциге», если команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 млн евро.

После 27 туров «Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в чемпионате Германии, дающее право на выступление в Лиге чемпионов.

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