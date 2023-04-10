Валерий Овчинников: Думаю, Бердыев не сам ушел, его попросили 

Мы попросили прокомментировать эту новость известного тренера Валерия Овчинникова.

– Не думаю, что он по собственной воле ушел, думаю, попросили хозяева клуба, – считает Овчинников.

– «Сочи» недавно призером был. Почему так команда сыпется?

– При Федотове сложилось так, что команда заняла высокое место. Но состав-то какой: выдающихся футболистов нет. А у хозяев клуба аппетит разыгрался.

70-летний Курбан Бердыев стал главным тренером «Сочи» в ноябре 2022 года. В весенней части чемпионата «Сочи» обыграл «Динамо» (2:0) и потерпел три поражения от «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

Сейчас команда занимает девятое место, набрав в 22-х матчах 31 очко.