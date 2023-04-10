Максим Ненахов: «Зенит» в матче с «Локомотивом» не удивил — играли в свой привычный футбол

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал итоги матча против «Зенита» в рамках 22-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Для нас каждый матч важен, так как мы шли на плохих позициях после первой части сезона. «Зенит» — лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум. «Зенит» не удивил — играли в свой привычный футбол. Стеночки, короткий пас, забегания. Бразильцы использовали свою технику», — цитирует Ненахова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Локомотив» занимает 11-е место в таблице, набрав 25 очков. «Зенит» идет первым, имея в активе 54 очка.