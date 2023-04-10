Федун прокомментировал результаты «Спартака» после своего ухода из клуба

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на последние результатах московской команды.

Напомним, что функционер сложил с себя все полномочия в футбольном клубе в августе прошлого года.

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», — цитирует Федуна ТАСС.

Отметим, что «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 42 очка.