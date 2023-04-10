Полузащитник «Ростова» Уткин пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

«Ростов» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. В составе «Ростова» отсутствует полузащитник Даниил Уткин, который пропустит игру из-за травмы.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалев, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Чернов, Сильянов, Осипенко, Лангович, Миронов, Байрамян, Тугарев, Селява, Комличенко.

После 21 тура «Ростов» с 44 очками занимает второе место в чемпионате России, у «Оренбурга» 32 очка и восьмое место.

Ранее команды семь раз встречались в чемпионатах России: обе команды одержали по три победы и один раз сыграли вничью.

Матч 22-го тура состоится в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.