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Полузащитник «Ростова» Уткин пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Стали известны стартовые составы команд на заключительный матч 22-го тура РПЛ.
10 апреля 2023 15:59
автор: Александр Евграфов

«Ростов» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. В составе «Ростова» отсутствует полузащитник Даниил Уткин, который пропустит игру из-за травмы.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалев, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Чернов, Сильянов, Осипенко, Лангович, Миронов, Байрамян, Тугарев, Селява, Комличенко.

После 21 тура «Ростов» с 44 очками занимает второе место в чемпионате России, у «Оренбурга» 32 очка и восьмое место.

Ранее команды семь раз встречались в чемпионатах России: обе команды одержали по три победы и один раз сыграли вничью.

Матч 22-го тура состоится в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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