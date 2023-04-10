Алексей Сафонов: Бердыев ушел сам, возможно, его ждут в «Рубине»

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Алексея Сафонова.

– Я не знаю причину, могу только высказать свою версию, – говорит Сафонов. – Это такое гадание на кофейной гуще. Думаю, Бердыев ушел сам, а уйти он мог только ради более важного для него клуба. Такой клуб – «Рубин». Сейчас там ситуация шаткая с тренером. А в клубе работают люди, с которыми Бердыев добивался в «Рубине» больших успехов. Плюс все там не очень хорошо с инфраструктурой – нужно заново академию воссоздавать.

Повторю, это моя версия. Что там в «Сочи» случилось, я не знаю. Вряд ли Бердыев ушел из-за нескольких поражений. «Сочи» как шел в середине таблицы, так и идет.