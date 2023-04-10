Криштиану Роналду помог разбогатеть на полмиллиона рублей

Одна из ставок была на то, что в матче Премьер-лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забьет минимум два гола. Коэффициент на это событие был одним из самых высоких в купоне – 2.50. Общий коэффициент экспресса составил 4142.44.

Такая уверенность в легендарном португальце подпитывалась статистикой Роналду в последних матчах. Криштиану забивал по два гола в двух предыдущих матчах «Аль-Насра». Клиент поверил в Роналду настолько, что поставил на минимум дубль португальского нападающего в третьем матче подряд. И Криштиану не подвел. Его голы на 40-й и 66-й минутах матча помогли команде одержать крупную победу (5:0).

Среди остальных ставок в экспрессе встречались тоталы, голы обеих команд, исходы. Но были и более любопытные варианты. Например, в двух матчах АПЛ и Кубка Германии клиент поставил на пенальти или удаление. На этот раз дагестанский знаток футбола вновь тщательно проанализировал последние игры соперников. Так, сразу в двух из трех предыдущих матчей «Лестера» удалялся игрок одной из команд, а в трех последних матчах «Баварии» было исполнено сразу четыре одиннадцатиметровых. Так что клиент не сомневался в проходе ставок и был вознагражден удалением в матче «Лестера» и очередным пенальти в игре «Баварии».

Блестящее знание статистики сделало клиента Фонбет обладателем крупного выигрыша. При ставке в 130 рублей он получил 538 517 рублей.