Судья, ударивший локтем Робертсона, отстранен до завершения расследования

Арбитр Константин Хатцидакис отстранен от матчей до завершения расследования инцидента, произошедшего в матче 30-го тура английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом», сообщает Ассоциация судей АПЛ.

В перерыве матча Хатцидакис, работавший на матче в качестве бокового судьи, с мячом в руках направился к главному арбитру встречи Полу Тирни. В этот момент Робертсон подошел к арбитру и схватил его, пытаясь что-то сказать. Судья отвел руку назад и отмахнулся от игрока, попав ему локтем. За это Робертсон получил также желтую карточку.

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» на «Энфилде» завершился вничью - 2:2.