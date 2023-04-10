Канчельскис назвал отставку Бердыева абсолютной глупостью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи» абсолютной глупостью.

«Такие вещи в нашем футболе уже не удивляют. Вполне типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже», - цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

По мнению Канчельскиса, Бердыев опытный специалист, который много сделал для российского футбола, но требовать результата даже от него за пару месяцев было глупо, а однократное завоевание серебряных наград чемпионата не гарантирует постоянное пребывание команды на вершине РПЛ.

Руководство «Сочи» в понедельник отправило в отставку Бердыева, который провел с командой пять матчей в чемпионате: в двух одержав победу, в трех проиграв. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.